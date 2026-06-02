Брендан Галлахер покинет «Монреаль» после 14 сезонов, проведённых в канадском клубе

34-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер выразил готовность сменить клуб. Действующий контракт форварда и клуба с зарплатой $ 6,5 млн в год рассчитан до конца следующего сезона. Галлахер выступает за канадский клуб с сезона-2012/2013 и провёл в команде 14 сезонов.

«Совершенно очевидно, что я ухожу. Но я невероятно, невероятно… Мне просто очень повезло. Я очень благодарен и мне очень повезло провести здесь столько времени. С самого первого дня играть перед такими болельщиками – это настоящая привилегия. Это возможность, которая выпадает немногим игрокам в этой лиге», – цитирует Галлахера пресс-служба клуба.

«Канадиенс» выбрали Галлахера под общим 147-м номером в пятом раунде драфта НХЛ — 2010. В прошедшем плей-офф Галлахер сыграл только в трёх матчах.