Главная Хоккей Новости

Сурин: американцы и шведы часто говорят, что без России чемпионат мира неинтересен

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что иностранные игроки считают чемпионат мира по хоккею без России скучным. Сборные России с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.

«Когда приезжаю в Нэшвилл на драфт-комбайн молодых хоккеистов, американцы и шведы часто говорят, что без нас неинтересно. Многие из них даже не смотрят некоторые матчи группового этапа чемпионата мира, считая, что там какие-то смешные игры. С участием сборной России уровень конкуренции во многих матчах был бы выше. А сейчас сборная Норвегии стала третьей на ЧМ. Они радовались так, будто выиграли кубок», – цитирует Сурина «Матч ТВ».

На чемпионате мира 2026 года команда Норвегии завоевала бронзовые медали, в матче за третье место обыграв Канаду. Финляндия в овертайме финала обыграла сборную Швейцарии со счётом 1:0 и одержала победу в турнире.

