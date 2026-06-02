Вайсфельд рассказал, способен ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина с Квартальновым

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива». 60-летний специалист во главе ярославского клуба сменил Боба Хартли, который после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры.

«Логично. Опытный тренер. Удачные последние два сезона. Уже работал в «Локомотиве». Было много слухов, но не нужно серьёзно к этому относиться. Выбрали Дмитрия Вячеславовича. Желаю ему только удачной работы. Откровенно говоря, думал, что клуб уговорит Хартли остаться. Он же каждый год заканчивает.

Если учесть историю с расторжением контрактов, то «Локомотив» может серьёзно усилиться. Думаю, там может получиться очень сильная команда. С таким регламентом третий Кубок Гагарина реален. У них сейчас будет много денег под потолком. Команда и без того сильная, а они смогут ещё её усилить», – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

1 июня «Локомотив» заключил новые контракты с игроками, соглашения которых были расторгнуты 31 мая. Ранее сообщалось, что клуб сделает это, чтобы понизить им зарплаты, не нарушив регламент.