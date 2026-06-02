«Ванкувер» объявил имя нового главного тренера

«Ванкувер» объявил имя нового главного тренера
«Ванкувер Кэнакс» назначил Мэнни Малхотру главным тренером, сообщает пресс-служба клуба. 46-летний специалист сменил Адама Фута, уволенного 19 мая после одного сезона.

Малхотра последние два сезона тренировал команду «Абботсфорд», фарм-клуб «Кэнакс» в Американской хоккейной лиге. В прошлом сезоне он одержал 44 победы в 72 матчах и привёл команду к первому в истории Кубку Колдера. В текущем сезоне команда не попала в плей-офф.

До прихода в «Абботсфорд» Малхотра четыре сезона (с 2020 по 2024 год) работал помощником тренера в «Торонто Мэйпл Лифс». Он также был тренером по развитию в «Ванкувер Кэнакс» (2016-2017) и помощником тренера в этой же команде с 2017 по 2020 год.

В качестве игрока Малхотра провёл 16 сезонов в НХЛ с 1998 по 2015 год, включая три сезона в «Ванкувере» с 2011 по 2014 год. Он набрал 295 (116 голов, 179 передач) очков в 991 игре регулярного сезона за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз», «Коламбус Блю Джекетс», «Сан-Хосе Шаркс», «Кэнакс», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

