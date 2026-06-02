Торторелла — о Дорофееве: чем больше я его узнаю, тем больше ценю как игрока

Торторелла — о Дорофееве: чем больше я его узнаю, тем больше ценю как игрока
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался об игре российского нападающего Павла Дорофеева.

«Шайба следует за ним, и чем больше я его узнаю, тем больше ценю его как игрока. Думаю, он действительно много работал над своей игрой без шайбы, но в большинстве шайба, кажется, сама его находит.

Я слушал некоторые его интервью после игр, и мне просто нравится, как он себя ведёт. Он настоящий хоккеист. То, что он сказал пару недель назад: «Это моя работа», — я думаю, он так и думает. Я действительно научился ценить его за всё, что он делает», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

Дорофеев набрал 14 (10+4) очков за 16 матчей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Материалы по теме
«Вегас» — в финале Кубка Стэнли. Но его вообще не должно было быть в плей-офф
