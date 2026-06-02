«С детства мечтаю выиграть Кубок Стэнли». Марнер высказался об участии в финальной серии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер заявил, что с детства мечтал о победе в Кубке Стэнли. Канадский форвард впервые в карьере примет участие в финальной серии.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ты работаешь, чтобы оказаться в таких ситуациях. Ты работаешь, чтобы оказаться в таких моментах, поэтому я чрезвычайно благодарен и рад принять участие в финале. Сейчас я сосредоточен на выполнении поставленной задачи и с нетерпением жду начала работы.

Я помню, как в детстве сидел на диване с отцом и братом и просто смотрел, как команды выигрывают Кубок Стэнли в начале 2000-х, как игроки поднимают его над головой. Увидев, как это делают легенды хоккея, это то, о чём ты мечтаешь и чего всегда хочешь достичь», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.

