«С детства мечтаю выиграть Кубок Стэнли». Марнер высказался об участии в финальной серии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер заявил, что с детства мечтал о победе в Кубке Стэнли. Канадский форвард впервые в карьере примет участие в финальной серии.

«Ты работаешь, чтобы оказаться в таких ситуациях. Ты работаешь, чтобы оказаться в таких моментах, поэтому я чрезвычайно благодарен и рад принять участие в финале. Сейчас я сосредоточен на выполнении поставленной задачи и с нетерпением жду начала работы.

Я помню, как в детстве сидел на диване с отцом и братом и просто смотрел, как команды выигрывают Кубок Стэнли в начале 2000-х, как игроки поднимают его над головой. Увидев, как это делают легенды хоккея, это то, о чём ты мечтаешь и чего всегда хочешь достичь», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.