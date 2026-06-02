Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв поделился ожиданиями от игры в финале Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч финальной серии пройдёт в ночь на 3 июня на домашней площадке «ураганов» и начнётся в 3:00 мск.

«Эта команда отлично прессингует и действует в силовой манере. Они будут давить на нас по всей площадке, не давать нам выйти с шайбой из своей зоны. Это очень хорошая команда, которая строго играет по своей системе. Надеюсь, что моя силовая игра поможет моим партнёрам по звену найти свободное пространство для создания опасных моментов», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.