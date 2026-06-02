«Мне просто нужен шанс». Патрик Лайне заявил о вероятном уходе из «Монреаля»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне допустил возможный выход на рынок свободных агентов. Соглашение 28-летнего форварда с зарплатой $ 8,7 млн в год истекает в конце этого сезона. Хоккеист не играл с октября 2025 года из-за травмы мышц кора.

«Я рад новым возможностям и тому, куда это меня приведёт. Я буду долго играть в этой лиге. В этом нет никаких сомнений. Мне просто нужен шанс. Я в отличной форме, чувствую себя хорошо. До следующего сезона ещё много времени, так что это меня точно не беспокоит», – цитирует Лайне пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Лайне провёл лишь пять матчей и записал на свой счёт одну передачу. Патрик был выбран под вторым общим номером на драфте НХЛ 2016 года клубом «Виннипег Джетс».

Лайне не хочет играть за «Коламбус». «Финский Овечкин» потерял связь с реальностью
