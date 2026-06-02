«Мне просто нужен шанс». Патрик Лайне заявил о вероятном уходе из «Монреаля»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне допустил возможный выход на рынок свободных агентов. Соглашение 28-летнего форварда с зарплатой $ 8,7 млн в год истекает в конце этого сезона. Хоккеист не играл с октября 2025 года из-за травмы мышц кора.

«Я рад новым возможностям и тому, куда это меня приведёт. Я буду долго играть в этой лиге. В этом нет никаких сомнений. Мне просто нужен шанс. Я в отличной форме, чувствую себя хорошо. До следующего сезона ещё много времени, так что это меня точно не беспокоит», – цитирует Лайне пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Лайне провёл лишь пять матчей и записал на свой счёт одну передачу. Патрик был выбран под вторым общим номером на драфте НХЛ 2016 года клубом «Виннипег Джетс».