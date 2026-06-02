Экс-жена Билла Гейтса Мелинда станет совладелицей «Сиэтл Кракен»

Мелинда Френч-Гейтс станет совладелицей «Сиэтл Кракен», сообщает Reuters. Состояние 61-летней экс-жены основателя компании Microsoft Билла Гейтса оценивается в $ 30 млрд. Супруги развелись в 2021 году после 27 лет брака.

Она станет миноритарным акционером компании One Roof Sports Management, управляющей клубом и его домашней ареной. НХЛ должна одобрить сделку. Отмечается, что Мелинда живёт в Сиэтле и занимается там благотворительными проектами.

Первый основной владелец «Кракен» Дэвид Бондерман ушёл из жизни в 2024 году. Его наследницей стала дочь – Саманта Холлоуэй. Лучшим достижением клуба в НХЛ является выход во второй раунд плей-офф.

