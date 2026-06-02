«Больно». Нидеррайтер поделился эмоциями от пятого поражения в финалах чемпионата мира

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер высказался о поражении от Финляндии (0:1 ОТ) в финальном матче чемпионата мира.

«Мы были так близко к золотой медали, как никогда прежде… и всё же снова лишь «легко и мимолётно, как газ. Так недостижимо высоко». Именно так ощущается это поражение. Больно.

Но всё же это был великолепный домашний чемпионат мира. Огромная командная работа и огромная радость быть на льду с этой командой. Это то, что я возьму с собой. От всего сердца благодарю всех болельщиков. Вы были просто невероятны. Атмосфера была просто волшебной. Огромное спасибо за этот великолепный чемпионат мира!» — написал Нидеррайтер в соцсети Х.

Нидеррайтер — первый и единственный хоккеист, пять раз за карьеру сыгравший в финале ЧМ и пять раз проигравший.