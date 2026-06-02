Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба КХЛ.

40-летний Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 987 игр, забил 45 голов и сделал 140 передач, всего набрал 218 очков, а также 1519 штрафных минут. За девять сезонов в Уфе Григорий выиграл две бронзовые медали. Григорий Панин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», чемпион России в составе ЦСКА.

Напомним, «Салават Юлаев» в прошедшем сезоне уступил во втором раунде плей-офф будущему чемпиону ярославскому «Локомотиву» со счётом 0-4 в серии.