Нападающий Александр Кадейкин покинул «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Кадейкин присоединился к «Трактору» в июне 2024 года. В сезоне-2024/2025 форвард вместе с чёрно-белыми стал серебряным призёром чемпионата КХЛ. Прошлым летом Кадейкин был выбран капитаном команды. Всего за два года в Челябинске нападающий провёл 161 матч и набрал 93 (43+50) очка. В регулярном чемпионате — 2025/2026 на счету 32-летнего форварда 68 матчей и 33 (13+20) очка. В плей-офф он провёл пять игр, где записал на свой счёт 2 (1+1) очка.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кадейкин в межсезонье заключит двухлетнее соглашение с «Автомобилистом» на 120 млн рублей (60 млн за сезон).