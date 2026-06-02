«Амур» и «Сочи» совершили обмен с участием трёх хоккеистов

В результате обмена с «Сочи» состав «Амура» пополнит Василий Мачулин, а на побережье Чёрного моря отправляются нападающий Кирилл Слепец и вратарь Дамир Шаймарданов.

Мачулин является обладателем Кубка Харламова в составе МХК «Динамо» Москва. Затем в его карьере была игра за одноимённую команду из Санкт-Петербурга в ВХЛ. Дебют Василия в Континентальной хоккейной лиге состоялся в 2022 году. За четыре сезона в системе «Сочи» он стал лидером обороны. Перспективный молодой защитник был одним из лучших по показателю полезности, количеству голевых передач и проведённых минут в большинстве. За это время он набрал 43 (9+34) очка.

27-летний Слепец в КХЛ провёл 247 матчей и набрал 69 (31+38) очков. 24-летний Шаймарданов провёл в КХЛ 28 матчей, в которых одержал пять побед с 91,4% отражённых бросков.

