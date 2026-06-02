Плющев — о Квартальнове в «Локомотиве»: он уже был в топ-клубах и ничего не достиг

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива». Специалист уже работал в клубе с 2017 по 2019 год.

– Может ли Квартальнов привести «Локомотив» к третьему подряд чемпионству в КХЛ?

– Честно скажу, мне не очень интересен этот вопрос и этот субъект, хотя бы потому, что он уже был в «Локомотиве», ЦСКА, «Ак Барсе» и минском «Динамо» — топовых клубах, где он ничего не достиг. Не знаю, сможет ли он достичь Кубка Гагарина в Ярославле, очень в этом сомневаюсь. Это его проблемы и проблемы руководителей, которые его пригласили, хотя он уже был в «Локомотиве» и ушёл оттуда далеко не с хорошей репутацией, — цитирует Плющева «Матч ТВ».