«Это во многом заслуга и наших специалистов». Юрзинов — об успехах Финляндии и Швейцарии

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов-старший отметил заслуги российских тренеров в успехах сборных Финляндии и Швейцарии. Финны в пятый раз в истории стали чемпионами мира по хоккею, победив швейцарцев (1:0 ОТ) в финале ЧМ-2026. Для швейцарцев выход в финал турнира стал третьим подряд.

«Немало наших специалистов работали в тех странах и отлично работали. Считаю, что нынешние результаты – во многом это и их заслуга. Они вкладывали в учебно-тренировочный процесс, проводили сильные тренировки. Всё лучшее, что у нас было, в тех странах взяли у нас, ничего не забыли. Они вкладывали и понятие нашего хоккея – в то время сильнейшего, связанного с коллективной игрой. Когда я приезжал в Швейцарию, её сборная незадолго до этого по уровню была во второй лиге», – цитирует Юрзинова ТАСС.

Юрзинов в Финляндии был тренером и игроком команды «Коовее» (1972-1974), а также возглавлял ТПС (1992-1998). В Швейцарии он тренировал «Клотен» (1998-2004).

