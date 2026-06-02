Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» расторг контракт с нападающим Алексом Гальченюком

«Амур» расторг контракт с нападающим Алексом Гальченюком
Комментарии

«Амур» расторг контракт с нападающим Алексом Гальченюком. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

Нападающий провёл 111 игр в составе «Амура» за два полноценных сезона, набрал 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». В Континентальной хоккейной лиге Гальченюк дебютировал в составе СКА в сезоне-2023/2024 и набрал в том сезоне 47 (18+29) очков в 70 матчах с учётом плей-офф.

Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года. Ранее, 9 июля 2023 года, хоккеист был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.

Материалы по теме
Официально
«Амур» подписал контракт с нападающим Александром Дергачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android