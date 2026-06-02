«Амур» расторг контракт с нападающим Алексом Гальченюком. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

Нападающий провёл 111 игр в составе «Амура» за два полноценных сезона, набрал 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». В Континентальной хоккейной лиге Гальченюк дебютировал в составе СКА в сезоне-2023/2024 и набрал в том сезоне 47 (18+29) очков в 70 матчах с учётом плей-офф.

Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года. Ранее, 9 июля 2023 года, хоккеист был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.