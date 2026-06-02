Александр Овечкин лишь 30-й в рейтинге свободных агентов НХЛ от TSN

TSN составил рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами в НХЛ с 1 июля. В десятку попал лишь один россиянин — вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

На 29-м месте в рейтинге расположился российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко. На 30-й строчке рейтинга — 40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Расмус Андерссон, «Вегас».
2. Даррен Рэддиш, «Тампа-Бэй».
3. Алекс Так, «Баффало».
4. Сергей Бобровский, «Флорида».
5. Джон Карлсон, «Анахайм».
6. Джейк Труба, «Анахайм».
7. Бобби Макманн, «Сиэтл».
8. Бун Дженнер, «Коламбус».
9. Скотт Лотон, «Лос-Анджелес».
10. Энтони Манта, «Питтсбург».
...29. Владимир Тарасенко, «Миннесота».
...30. Александр Овечкин, «Вашингтон».

