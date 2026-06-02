Олимпийский чемпион объяснил, почему считает спорным назначение Квартальнова в «Локомотив»

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что после двух побед подряд в Кубке Гагарина «Локомотив» прошёл свой пик.

– Что скажете о Квартальнове в «Локомотиве»?

– Если Ярославль хотел найти специалиста, который займётся молодыми хоккеистами и вольёт их, как свежую кровь, в основную команду, то ход с Квартальновым – оптимальный. Тем более что он уже работал в Ярославле и знает всю местную специфику. Но если «Локомотив» ставит задачу кровь из носу выиграть третий Кубок Гагарина, то ход скорее спорный. Ведь Квартальнов при всём к нему уважении ещё не выигрывал главный трофей КХЛ.

– Ваш прогноз на развитие ситуации в Ярославле.

– На мой взгляд, нынешняя команда уже прошла свой пик. Это касается даже Радулова, который в последние годы победил время и практически не терял свой уровень. Понятно, что качество хоккея в КХЛ очень скромное – и «Локомотив» на своём багаже и своей школе по-прежнему лучший. А тот же Радулов, играя в хоккей начала десятых годов, чувствует себя на фоне современной молодёжи очень комфортно.

Тем не менее предстоящий сезон будет для «Локомотива» очень сложным. На Западе планомерно набирает ход ЦСКА Никитина, судя по новостям, есть большие финансовые амбиции у СКА. Растут и конкуренты на Востоке – например, «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист». Большая группа команд наступает чемпиону на пятки, так что его нового тренера ждёт тяжёлый сезон, – цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.