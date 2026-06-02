Третьяк: матчи чемпионата мира по сравнению с финалом Кубка Гагарина — это небо и земля

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что уровень чемпионатов мира по хоккею снижается.

– Какое впечатление у вас осталось от чемпионата мира?

– Не все матчи видел. Но посмотрел, как играют Чехия с Норвегией. Такое ощущение, что это хоккей в замедленном действии. По сравнению с финалом Кубка Гагарина, когда «Локомотив» играл с «Ак Барсом», это небо и земля. Я не хочу никого обидеть, но видна разница. Наши хоккеисты играют на высоком уровне, на больших скоростях, интересно смотреть. А там…

– А что скажете про плей‑офф?

– Я и по итогам игр на вылет могу сказать: уровень чемпионата мира не понравился. Было мало хороших матчей. Ещё можно похвалить швейцарцев за хороший хоккей. Но шведы и чехи не понравились. Они не показали на этом турнире ничего внятного. Мне кажется, с каждым годом уровень чемпионата мира падает, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

ЧМ-2026 выиграла сборная Финляндии, победившая в финале Швейцарию (1:0 ОТ). Бронза досталась Норвегии, обыгравшей Канаду (3:2 ОТ) в матче за третье место.