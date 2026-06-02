22-летний нападающий пополнил состав «Сибири» в результате обмена с ЦСКА

Хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен на денежную компенсацию с хоккейным клубом ЦСКА, в результате которого состав новосибирской команды пополнил 22-летний нападающий Даниил Лазутин. Контракт с игроком носит двусторонний характер и подписан сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

Воспитанник московского хоккея дебютировал в МХЛ за «Динамо» в сезоне-2019/2020, также выступал за «СКА-Варяги» и «СКА-1946», сыграв на молодёжном уровне 250 матчей, забросив 54 шайбы и отдав 79 передач.

Прошлый сезон провёл в ВХЛ, выступая за СКА-ВМФ и «Звезду», за 49 матчей набрал 23 (8+15) очка. Всего во Всероссийской хоккейной лиге провёл 112 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 50 передач.