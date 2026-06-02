Сборную Финляндии сопровождали истребители во время возвращения с чемпионата мира

Национальную команду Финляндии сопровождали истребители во время возвращения с чемпионата мира. Об этом сообщил нападающий сборной Антон Лунделль на своей странице в социальной сети, опубликовав фотографию.

Фото: Страница Антона Лунделля в соцсети

Напомним, сборная Финляндии в финале чемпионата мира — 2026 обыграла команду Швейцарии со счётом 1:0 ОТ. Встреча прошла на стадионе «Свисс Лайф-Арена» в Цюрихе, Швейцария. Единственную шайбу в решающем матче забросил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус на 71-й минуте. Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария проиграла в своём шестом финале подряд и получила серебряные медали.

