Нападающий Александр Кадейкин подписал контракт с «Автомобилистом»

«Автомобилист» заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня, 2 июня, 32-летний форвард покинул «Трактор», к которому присоединился в июне 2024 года. В сезоне-2024/2025 форвард вместе с чёрно-белыми стал серебряным призёром чемпионата КХЛ. Прошлым летом Кадейкин был выбран капитаном команды. Всего за два года в Челябинске нападающий провёл 161 матч и набрал 93 (43+50) очка. В регулярном чемпионате — 2025/2026 на счету 32-летнего форварда 68 матчей и 33 (13+20) очка. В плей-офф он провёл пять игр, где записал на свой счёт 2 (1+1) очка.