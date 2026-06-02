Вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак» по собственной инициативе

Контракт между хоккейным клубом «Спартак» и Александром Георгиевым расторгнут по инициативе игрока. Права на 30-летнего вратаря в КХЛ закреплены за «Спартаком» на пять лет, до конца сезона-2030/2031. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Благодарим Александра за выступления в составе красно-белых и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.

30-летний Георгиев подписал двухлетний контракт со «Спартаком» в ноябре 2025 года. Ранее российский голкипер расторг контракт с «Баффало Сэйбрз».

В регулярном сезоне-2025/2026 Георгиев за московский клуб сыграл 24 матча, где одержал 12 побед с 91,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,37. В плей-офф на его счету пять матчей, одна победа, 91,8% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2,65.