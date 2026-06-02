Павел Дорофеев вошёл в топ-10 претендентов на «Конн Смайт» по версии Sportsnet

Журналист Райан Диксон в статье на сайте Sportsnet представил топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев занял девятое место. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний Дорофеев провёл 16 матчей, в которых набрал 14 (10+4) очков.
Полностью топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» выглядит так:
1. Митчелл Марнер, «Вегас»;
2. Джек Айкел, «Вегас»;
3. Тейлор Холл, «Каролина Харрикейнз»;
4. Логан Стэнковен, «Каролина»;
5. Картер Харт, «Вегас»;
6. Фредерик Андерсен, «Каролина»;
7. Бретт Хауден, «Вегас»;
8. Джексон Блейк, «Каролина»;
9. Павел Дорофеев, «Вегас»;
10. Ши Теодор, «Вегас».