Павел Дорофеев вошёл в топ-10 претендентов на «Конн Смайт» по версии Sportsnet

Журналист Райан Диксон в статье на сайте Sportsnet представил топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев занял девятое место. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний Дорофеев провёл 16 матчей, в которых набрал 14 (10+4) очков.

Полностью топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» выглядит так:

1. Митчелл Марнер, «Вегас»;

2. Джек Айкел, «Вегас»;

3. Тейлор Холл, «Каролина Харрикейнз»;

4. Логан Стэнковен, «Каролина»;

5. Картер Харт, «Вегас»;

6. Фредерик Андерсен, «Каролина»;

7. Бретт Хауден, «Вегас»;

8. Джексон Блейк, «Каролина»;

9. Павел Дорофеев, «Вегас»;

10. Ши Теодор, «Вегас».