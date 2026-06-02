Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА заключил новое соглашение с нападающим Скоттом Уилсоном

СКА заключил новое соглашение с нападающим Скоттом Уилсоном
Комментарии

СКА подписал новый контракт с нападающим Скоттом Уилсоном. Новое соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, форвард пополнил состав армейского клуба в январе 2026 года в результате обмена с новосибирской «Сибирью». В минувшем регулярном сезоне и плей-офф 34-летний нападающий сыграл за СКА 24 матча, в которых забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

Отметим, СКА завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив в первом раунде ЦСКА. Команда Игоря Ларионова проиграла серию со счётом 1-4.

Ранее «Торпедо» обменяло нападающего Василия Атанасова в СКА.

Материалы по теме
Официально
«Торпедо» обменяло нападающего Василия Атанасова в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android