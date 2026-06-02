СКА заключил новое соглашение с нападающим Скоттом Уилсоном

СКА подписал новый контракт с нападающим Скоттом Уилсоном. Новое соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, форвард пополнил состав армейского клуба в январе 2026 года в результате обмена с новосибирской «Сибирью». В минувшем регулярном сезоне и плей-офф 34-летний нападающий сыграл за СКА 24 матча, в которых забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

Отметим, СКА завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив в первом раунде ЦСКА. Команда Игоря Ларионова проиграла серию со счётом 1-4.

Ранее «Торпедо» обменяло нападающего Василия Атанасова в СКА.