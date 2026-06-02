Канцеров: сейчас «Локомотив» системно сильнее «Металлурга»

Экс-нападающий «Металлурга», а ныне игрок «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров высказался об итогах сезона для магнитогорского клуба.

«Пять звёзд поставлю нам за регулярный сезон, но он никого не интересует. Главное — титул, но мы бронзовые призёры. Наверное, рассчитывали на большее, но так получилось. Мы обыгрывали «Локомотив», но сейчас они где-то системно сильнее. Может быть, нам этого не хватало. А так, думаю, смогли бы с ними достойно сыграть», — приводит слова Канцерова «Советский спорт».

Напомним, «Металлург» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 проиграл «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.

