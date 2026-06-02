Главная Хоккей Новости

Черкас: Ларионов хотел в СКА именно Атанасова, но и «Торпедо» ничего не потеряло

Черкас: Ларионов хотел в СКА именно Атанасова, но и «Торпедо» ничего не потеряло
Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе нападающего Василия Атанасова из «Торпедо» в стан армейского клуба.

— В команду пришёл Василий Атанасов, его обменяли на Матвея Полякова. Как вам этот размен? Кто больше выиграл?
— Атанасов — хороший игрок, который доказал, что может здорово играть. Я так понимаю, что Игорь Ларионов хотел именно его, потому что он вписывается в его концепцию. Ничего плохого не могу сказать про Полякова: он тоже сезон отыграл здорово, в общем-то, и «Торпедо» ничего не потеряло, приобретя его. Посмотрим, как сложится у них сезон, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».

