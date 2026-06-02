«Спартак» и защитник Джоуи Кин заключили новый контракт — соглашение с американским игроком подписано на три года, до конца сезона-2028/2029. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, что в минувшем сезоне 26-летний Кин установил рекорд результативности для защитников «Спартака» за сезон КХЛ, набрав 39 (9+30) очков за 63 игры.

Также Джоуи впервые принял участие в Матче звёзд КХЛ. Всего на счету защитника 74 (19+55) очка за 171 матч в составе московского «Спартака».

Ранее стало известно, что контракт между хоккейным клубом «Спартак» и Александром Георгиевым расторгнут по инициативе игрока.