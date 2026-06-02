Зак Веренски выиграл приз лучшему защитнику сезона в НХЛ

Национальная хоккейная лига сообщила, что игрок «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски стал обладателем «Норрис Трофи» — приза лучшему защитнику сезона.

28-летний Веренски забил 22 гола и отдал 59 передач в 75 играх регулярного сезона-2025/2026. Отмечается, что Веренски стал первым игроком «Коламбуса», кто победил в данной номинации.

Напомним, на награду, кроме Веренски, претендовали Расмус Далин из «Баффало Сэйбрз» и Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш».

«Коламбус Блю Джекетс» в регулярном сезоне набрал 92 очка в 82 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в розыгрыш плей-офф.