«Будет тяжело выполнять поставленные задачи». Терещенко — о Квартальнове в «Локомотиве»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива».

«Поддерживаю назначение Квартальнова в «Локо», он классный специалист и тренер. Безусловно, ему будет тяжело выполнять поставленные задачи, но я оцениваю высоко его шансы на то, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Ещё надо смотреть, кто останется в клубе, но сомнений в том, что «Локо» будет одной из лучших команд лиги, у меня нет», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год, а в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси.