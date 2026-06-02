Форвард Евгений Свечников стал новичком «Спартака»

Нападающий Евгений Свечников подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

29-летний Свечников был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2015 года и провёл 172 матча в составе «Детройт Ред Уингз», «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс», набрав 45 (20+25) очков в лиге.

В 2023 году чемпион АХЛ и серебряный призёр молодёжного чемпионата мира вернулся в КХЛ, проведя 130 матчей и набрав 54 (30+24) очка за «Ак Барс», «Торпедо» и «Амур». В минувшем сезоне на счету форварда 16 (8+8) очков за 34 игры в составе клуба из Хабаровска.

Ранее «Спартак» и защитник Джоуи Кин заключили новый контракт.

