Нападающий Данил Пивчулин продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак» и нападающий Данил Пивчулин заключили новый контракт на три года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщает, что контракт является двусторонним.

Отметим, в минувшем сезоне КХЛ 23-летний форвард набрал 31 (14+17) очко за 63 матча в составе «Спартака».

Красно-белые в прошлом сезоне КХЛ заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В серии первого раунда Кубка Гагарина «Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 1-4.

Ранее стало известно, что нападающий Евгений Свечников подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

