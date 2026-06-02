Сергей Доброхвалов: КХЛ — самая посещаемая лига за пределами Северной Америки

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов высказался о рекордной посещаемости лиги в прошедшем сезоне.

«Несмотря на общее сокращение числа матчей, КХЛ в сезоне-2025/2026 – самая посещаемая лига за пределами Северной Америки. Показатели заполняемости связаны с переездом «Шанхайских Драконов» на самую большую арену в мире, но коллеги провели большую работу и увеличили посещаемость клуба.

Среди лидеров по посещаемости «Динамо» Минск занимает уверенное первое место, на втором — «Авангард», на третьем — «Сибирь». При этом 100% заполняемость — у минского «Динамо», «Авангарда», «Трактора» и «Торпедо»: полные аншлаги вне зависимости от соперника и побед или поражений. Это то, о чём мы говорили в последние несколько сезонов — люди должны ходить на матчи независимо от результатов команды как на самостоятельное шоу», — цитирует Доброхвалова сайт КХЛ.

