Крикунов: при Ротенберге уход Воробьёва из СКА никто бы и не заметил
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из СКА.

«Воробьёв для нынешнего СКА — это потеря. Пару лет назад при Ротенберге ещё бы ничего не было, там состав был хороший, никто бы и не заметил. Сейчас же это потеря. Питерскому клубу нужно усиливать линию атаки. Один Атанасов — это не усиление, не будет такого, что они всех начнут обыгрывать», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Ранее «Торпедо» официально объявило о подписании контракта с нападающим Михаилом Воробьёвым. 29-летний нападающий провёл последние четыре сезона в СКА. В минувшем сезоне на его счету 53 матча и 33 (7+26) очка. Всего в КХЛ он провёл 418 игр, в которых набрал 201 (66+135) очко.

