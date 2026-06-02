Нападающий Артём Ильенко покинул московское «Динамо»

Нападающий Артём Ильенко покинул московское «Динамо», сообщает пресс‑служба бело-голубых.

30-летний Ильенко провёл три сезона в стане бело-голубых, стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025). На счету форварда 221 игра за московское «Динамо» и 70 (28+42) набранных очков.

«Спасибо «Динамо» за эти три года, которые мы провели вместе! Я счастлив, что смог стать частью клуба с великой историей! Спасибо руководству, тренерскому штабу, персоналу и, конечно, ребятам, с которыми мы многое прошли. Спасибо болельщикам за поддержку и веру в нашу команду до последнего. С теплотой в душе буду вспоминать это время. Ещё увидимся, бело-голубые!» — цитирует Ильенко пресс-служба «Динамо».

