В «Нэшвилле» назвали имя нового президента по хоккейным операциям и генерального менеджера

Председатель совета директоров и мажоритарный владелец «Нэшвилл Предаторз» Билл Хаслам сегодня объявил о назначении Криса Макфарланда на должность президента по хоккейным операциям и генерального менеджера. Макфарланд сменил Барри Тротца, который переходит на консультативную должность в организации.

«Мы очень рады, что Крис решил присоединиться к нашей организации и возглавить нашу группу по хоккейным операциям. Мы провели тщательный поиск и смогли встретиться с несколькими очень квалифицированными и впечатляющими кандидатами, но всё это время мы надеялись провести собеседование с Крисом. Он оказался идеальным кандидатом для нас — именно тем, кого мы искали для руководства нашей организацией в будущем», — заявил Хаслам.

56-летний Макфарланд присоединяется к «Предаторз» после 11 сезонов, проведённых в «Колорадо Эвеланш», включая последние четыре года в качестве генерального менеджера.