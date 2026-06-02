«Не думал, что он достигнет такой отметки». Отец Малкина — об игре Евгения в 40 лет

Владимир Малкин, отец Евгения Малкина, высказался о новом контракте сына с «Питтсбург Пингвинз». Ранее 39-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с «пингвинами» с кэпхитом в $ 5,5 млн.

«Очень рад новому контракту. Хочу, чтобы он играл, если есть силы. Вы бы и сами хотели, чтобы ваш ребенок был дольше в спорте. Все зависит от него. До 40 лет мало кто играет. Я и сам не думал, что он достигнет этой отметки. Очки набирает, и это здорово», — цитирует Владимира Малкина Odds.

В текущем сезоне-2025/2026 Малкин провёл 56 игр за «пингвинов» с учётом плей-офф Кубка Стэнли, набрав 61 (19+42) очко. Евгений выступает за «Питтсбург» с 2006 года.