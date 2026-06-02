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Сушинский оценил шансы Квартальнова выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом»

Сушинский оценил шансы Квартальнова выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом»
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Чемпион мира Максим Сушинский высказался о шансах главного тренера Дмитрия Квартальнова выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом».

«Знаю, Квартальнов не выигрывал Кубок Гагарина как тренер, но на то были свои причины. Всё бывает в первый раз. Тот факт, что он раньше не выигрывал Кубок Гагарина, не говорит о том, что он не сделает это с «Локомотивом», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год, а в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси.

Ранее о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива» высказался Алексей Терещенко.

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