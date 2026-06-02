Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В какую бы позвали — в любую бы поехал». Вратарь «Локомотива» Исаев — о команде в НХЛ

«В какую бы позвали — в любую бы поехал». Вратарь «Локомотива» Исаев — о команде в НХЛ
Комментарии

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев высказался о своих хоккейных кумирах среди голкиперов и признался, что готов перейти в любой клуб НХЛ.

— Кто был твоим кумиром?
— В детстве были Лундквист и Флёри, из вратарей выделил бы Кэри Прайса.

— За какую команду в НХЛ ты бы хотел выступать?
— В НХЛ каждая команда каждый сезон претендует на кубок, так что в какую бы позвали — в любую бы поехал.

— Если бы нашу сборную прямо сейчас вернули на международную арену, ты бы был основным голкипером?
— Думаю, что нет. Если с игроками из НХЛ — 100% нет, — приводит слова Исаева «Советский спорт».

Ранее Исаев продлил контракт с «Локомотивом» на один сезон.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» заключил новые соглашения с восемью игроками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android