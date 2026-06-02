«В какую бы позвали — в любую бы поехал». Вратарь «Локомотива» Исаев — о команде в НХЛ

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев высказался о своих хоккейных кумирах среди голкиперов и признался, что готов перейти в любой клуб НХЛ.

— Кто был твоим кумиром?

— В детстве были Лундквист и Флёри, из вратарей выделил бы Кэри Прайса.

— За какую команду в НХЛ ты бы хотел выступать?

— В НХЛ каждая команда каждый сезон претендует на кубок, так что в какую бы позвали — в любую бы поехал.

— Если бы нашу сборную прямо сейчас вернули на международную арену, ты бы был основным голкипером?

— Думаю, что нет. Если с игроками из НХЛ — 100% нет, — приводит слова Исаева «Советский спорт».

Ранее Исаев продлил контракт с «Локомотивом» на один сезон.