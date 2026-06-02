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«Минские менеджеры ещё почувствуют ошибочность своей политики». Пашков — о «Динамо»

«Минские менеджеры ещё почувствуют ошибочность своей политики». Пашков — о «Динамо»
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о работе руководства минского «Динамо».

«Когда тренер и менеджеры начинают перетягивание каната, нормальной работы не будет. И прежде всего у тренера, который всегда на виду и который каждый день должен давать результат.

Другое дело, что минские менеджеры ещё почувствуют ошибочность своей политики. Ушёл не только Квартальнов, но и его игроки во главе с Шипачёвым. А придёт, видимо, очередной североамериканский временщик, который на багаже Квартальнова поначалу покажет какой-то результат, а потом, скорее всего, начнётся спад. И самое главное, что ни один тренер-легионер не станет возиться с молодыми – так, как это делал предыдущий тренерский штаб», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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