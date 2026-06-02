Джаред Беднар останется главным тренером «Колорадо» — Фридман

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х сообщил, что Джаред Беднар останется главным тренером «Колорадо Эвеланш».

«Есть слух, что Джаред Беднар остается тренером «Эвеланш», — написал Фридман.

С момента назначения на пост главного тренера команды в 2016 году Беднар имеет статистику 445-262-75 (61,7 % побед) в регулярном сезоне. За это время «лавины» четырежды становились чемпионами дивизиона и выходили в плей-офф в каждом из последних девяти сезонов.

Кульминацией карьеры Беднара в Денвере стал сезон-2021/2022. В том сезоне он привёл «Колорадо» к третьему в истории Кубку Стэнли.

В текущем плей-офф «Колорадо» всухую проиграло «Вегас Голден Найтс» (0-4).