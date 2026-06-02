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Рыбин перечислил положительные качества главного тренера «Локомотива» Квартальнова

Рыбин перечислил положительные качества главного тренера «Локомотива» Квартальнова
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Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин высказался о положительных качествах нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова.

«Даже не в контексте «Локо», а в контексте работы Квартальнова вообще, мы многое знаем о нём. Во-первых, он крайне требовательный специалист. Причём требовательный абсолютно ко всем. Если ты не пашешь у Квартальнова, сидишь на лавке. Во-вторых, он справедливо относится ко всем, ему неважно, какая фамилия на твоей спине, ему надо, чтобы ты отрабатывал на площадке по максимуму. В-третьих, он умеет общаться с легионерами и заставлять их работать на команду, это было видно по его работе в Минске», — приводит слова Рыбина LiveResult.

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