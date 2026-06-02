«Это маленький Панарин». Юрий Новиков — о форварде «Спартака» Гутике

Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков высказался об игре форварда «Спартака» Даниила Гутика, сравнив его с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Артемием Панариным.

«Мне очень нравится Гутик, надеюсь, он проведёт свой самый сильный сезон, у него хорошие перспективы. Это самобытнейший игрок, такого хоккеиста в России давно не было и не будет. Это маленький Панарин. Пусть Гутик не обижается, маленький — имеется в виду, что зарплата у него меньше, чем у Панарина», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 24‑летний Гутик провёл в составе «Спартака» 25 матчей, на его счету 10 заброшенных шайб и 11 результативных передач.