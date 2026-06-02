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«Конечно, в «Металлурге» расстроились». Канцеров — о переходе в «Чикаго»

«Конечно, в «Металлурге» расстроились». Канцеров — о переходе в «Чикаго»
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Экс-нападающий «Металлурга», а ныне игрок «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров прокомментировал свой переход в клуб НХЛ.

— С трудом далось решение уехать в «Чикаго»?
— Конечно, я долго раздумывал. Понимал, что можно остаться в «Металлурге» ещё на год. Тем более у нас собралась хорошая команда, а у меня была отличная тройка с Владимиром Ткачёвым и Александром Силантьевым. И, конечно, в клубе хотели меня сохранить, расстроились, что я ухожу. Но Евгений Николаевич Бирюков (спортивный директор «Металлурга». — Прим. «Чемпионата») тоже понимает, что у меня есть желание попробовать себя в НХЛ. Поэтому пожелал удачи, пожелал закрепиться в «Чикаго». Так что еду туда с воодушевлением, — приводят слова Канцерова «Известия».

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