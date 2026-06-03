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В НХЛ прокомментировали возможный бойкот турниров в случае возвращения сборной России

В НХЛ прокомментировали возможный бойкот турниров в случае возвращения сборной России
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии российских хоккеистов на международных турнирах.

«Сегодня утром я разговаривал с представителями ИИХФ по этому вопросу, поэтому относительно недавно получил информацию. Они не ожидают возникновения проблемы. Что касается России, Швеции и Финляндии, то сейчас мы не находимся на этапе, когда можно говорить о каком-либо бойкоте.

Но, опять же, мы немного забегаем вперёд, потому что пока не принято никаких решений относительно того, будут ли российские команды участвовать в международных турнирах сезона-2026/27. Очевидно, мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Мы не обязаны ориентироваться на решения ИИХФ, но будем учитывать происходящее, поскольку это имеет значение для нашего процесса принятия решений по Кубку мира по хоккею», — сказал Дэйли на пресс-конференции.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.

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