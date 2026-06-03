Босс НХЛ высказался о решении Дисциплинарного совета отменить недопуск сборных России

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о решении Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить решение о недопуске российских хоккеистов до турниров под эгидой ИИХФ в сезоне-2026/2027.

«Думаю, что решение, которое было принято сейчас, вероятно, может оказаться полезным в долгосрочной перспективе, если конечная цель заключается в возможном возвращении России к участию в турнирах», — сказал Дэйли на пресс-конференции.

Ранее дисциплинарный орган ИИХФ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.