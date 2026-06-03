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«Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс»: текстовая трансляция матча финала Кубка Стэнли начнётся в 03:00 мск

«Каролина» — «Вегас»: текстовая трансляция матча финала Кубка Стэнли начнётся в 03:00 мск
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«Каролина Харрикейнз» встретится с «Вегас Голден Найтс» в первом матче финала Кубка Стэнли Первый матч финальной серии пройдёт в ночь на 3 июня на домашней площадке «ураганов» и начнётся в 3:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Каролины» это третий выход в финал Кубка Стэнли в истории франшизы и первый с 2006 года.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

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