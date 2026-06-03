НХЛ объявила о новом формате проведения Матча всех звёзд

Комиссар Гэри Беттмэн и исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш объявили подробности проведения Матча всех звезд в феврале следующего года, сообщает sportsnet.ca.

Матч всех звёзд будет представлять собой турнир три на три с участием пяти команд: Канады, США, Швеции, Финляндии и команды остального мира.

Каждая команда сыграет четыре пятиминутных матча, а две лучшие команды сразятся в 10-минутном финальном матче, победитель которого получит приз в размере $ 2 млн.

В каждой команде будет девять полевых игроков и два вратаря, а выбор участников Матча всех звёзд будет осуществляться путём голосования болельщиков.