«Ванкувер» объявил о подписании контракта с российским нападающим Сафоновым

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон объявил о подписании контракта с нападающим Ильёй Сафоновым. Соглашение рассчитано на один сезон — 2026/2027 и носит двусторонний характер.

25-летний Сафонов в минувшем сезоне провёл 68 матчей за казанский «Ак Барс» в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка. Также на его счету 43 минуты штрафа и показатель полезности «+18». По количеству голов он стал шестым в команде, а по показателю полезности занял четвёртое место.

В плей-офф форвард сыграл 20 матчей, записав на свой счёт 9 (2+7) очков и 12 минут штрафа.

На драфте НХЛ 2021 года Сафонов был выбран клубом «Чикаго Блэкхокс» в шестом раунде под общим 172-м номером.