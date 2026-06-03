Стал известен автор первого гола в финале Кубка Стэнли. Шайба заброшена на 25-й секунде

В эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026, в котором «Каролина Харрикейнз» встречается с «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев льда.

Уже на 25-й секунде встречи счёт в матче открыл датский нападающий «Каролина» Николай Элерс. Ассистировали ему два американских защитника Джейккоб Славин и Джейлен Чатфилд. Таким образом, Элерс стал автором первой шайбы текущей финальной серии плей-офф НХЛ.

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Автором первой шайбы прошлогоднего розыгрыша стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Он забросил шайбу в ворота будущего чемпиона турнира «Флориды Пантерз» на 67-й секунде.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.