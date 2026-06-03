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Стал известен автор первого гола в финале Кубка Стэнли. Шайба заброшена на 25-й секунде

Стал известен автор первого гола в финале Кубка Стэнли. Шайба заброшена на 25-й секунде
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В эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026, в котором «Каролина Харрикейнз» встречается с «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит на домашней площадке «ураганов» «Леново Центр» в Роли. На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев льда.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Славин, Чатфилд) – 00:25     2:0 Элерс (Чатфилд) – 12:08     2:1 Теодор (Макнэбб, Смит) – 13:28    

Уже на 25-й секунде встречи счёт в матче открыл датский нападающий «Каролина» Николай Элерс. Ассистировали ему два американских защитника Джейккоб Славин и Джейлен Чатфилд. Таким образом, Элерс стал автором первой шайбы текущей финальной серии плей-офф НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Автором первой шайбы прошлогоднего розыгрыша стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Он забросил шайбу в ворота будущего чемпиона турнира «Флориды Пантерз» на 67-й секунде.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Каролина» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Вегас Голден Найтс», в свою очередь, на стадии полуфинала уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» в серии со счётом 4-0.

Календарь плей-офф НХЛ — 2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ — 2025/2026
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